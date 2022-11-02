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В Московском зоопарке появились на свет детеныши тайпанов Маккоя

15:25
  • среда
  • 02 ноября 2022

Специалисты воссоздали в их вольерах австралийский климат

Шустрые и коварные! В Московском зоопарке родились четыре детёныша тайпанов Маккоя. Самые ядовитые змеи из всех существующих.

Вид у них вполне милый. Если бы не острые зубки - там содержится просто невероятное количество яда. 44 мг вполне достаточно, чтобы убить 100 человек!

Кусают тайпаны с фантастической скоростью - здесь они тоже чемпионы среди сородичей. Впрочем, змеи Маккоя не агрессоры. Скорее защищаются, чем нападают.

Чтобы змеёныши не подрались, зоологи сразу рассадили их по разным контейнерам. Разумеется, в специальных перчатках. Двигались при этом плавно и бесшумно. Спокойно создавая условия климата Австралии - родины тайпанов.   

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