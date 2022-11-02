Суд заочно арестовал Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве Дугиной

Обвиняемую объявили в розыск

Басманный суд Москвы в среду, 2 ноября, заочно арестовал Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

Вовк объявили в международный розыск по линии Интерпола, передает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Вовк меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции", - сказали в суде.

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве своего автомобиля в Подмосковье. Два дня спустя ФСБ России сообщила, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы, а исполнитель преступления - гражданка Украины Наталья Вовк. Она покинула Россию через Эстонию.

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