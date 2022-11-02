Более 100 штрафов числятся за раздавившим такси в Москве большегрузом

Подробности аварии выясняются

В Москве разыскивают 27-летнего гражданина Белоруссии. Мужчина сегодня утром, находясь за рулем грузовой машины, спровоцировал смертельное ДТП на улице 1905 года. На месте погибли водитель и пассажир такси, от которого буквально ничего не осталось. Виновник сбежал, а в СМИ появилась информация, что за большегрузом числится более 100 штрафов.

Всё произошло буквально в считанные мгновения. На улице 1905 года девушка только успела сесть в такси, как в машину врезался грузовик. Двигавшийся на полном ходу. И просто жуткие кадры - легковой автомобиль превратился в груду металла. Он в буквальном смысле оказался смят и впечатан в припаркованный впереди автобус. Ни у водителя, ни у пассажирки не было никаких шансов выжить. Все, кто это видел, долго приходили в себя от шока.

Был ли водитель пьян, уснул за рулем или отказали тормоза - причину произошедшего еще предстоит выяснить. Тем более, что находившийся за рулем грузовика мужчина с места трагедии скрылся и сейчас находится в розыске.

Одному из очевидцев удалось снять, как сразу после аварии он вылезает из машины. На кадрах хорошо видно его лицо. И личность водителя уже установили - это 27-летний гражданин Белоруссии. Как оказалось, именно за этим большегрузом числятся сразу три ДТП и более 100 штрафов. Причем, четыре из них - на сумму 14 тысяч рублей - не оплачены. На место страшной аварии сразу же прибыли все экстренные службы.

Личность погибшей в страшном ДТП пассажирки такси удалось установить. Девушка была врачом-нефрологом и работала в Боткинской больнице.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"