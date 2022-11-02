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Более 100 штрафов числятся за раздавившим такси в Москве большегрузом

15:05
  • среда
  • 02 ноября 2022

Подробности аварии выясняются

В Москве разыскивают 27-летнего гражданина Белоруссии. Мужчина сегодня утром, находясь за рулем грузовой машины, спровоцировал смертельное ДТП на улице 1905 года. На месте погибли водитель и пассажир такси, от которого буквально ничего не осталось. Виновник сбежал, а в СМИ появилась информация, что за большегрузом числится более 100 штрафов.
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Всё произошло буквально в считанные мгновения. На улице 1905 года девушка только успела сесть в такси, как в машину врезался грузовик. Двигавшийся на полном ходу. И просто жуткие кадры - легковой автомобиль превратился в груду металла. Он в буквальном смысле оказался смят и впечатан в припаркованный впереди автобус. Ни у водителя, ни у пассажирки не было никаких шансов выжить. Все, кто это видел, долго приходили в себя от шока.

Был ли водитель пьян, уснул за рулем или отказали тормоза - причину произошедшего еще предстоит выяснить. Тем более, что находившийся за рулем грузовика мужчина с места трагедии скрылся и сейчас находится в розыске.

Одному из очевидцев удалось снять, как сразу после аварии он вылезает из машины. На кадрах хорошо видно его лицо. И личность водителя уже установили - это 27-летний гражданин Белоруссии. Как оказалось, именно за этим большегрузом числятся сразу три ДТП и более 100 штрафов. Причем, четыре из них - на сумму 14 тысяч рублей - не оплачены. На место страшной аварии сразу же прибыли все экстренные службы.

Личность погибшей в страшном ДТП пассажирки такси удалось установить. Девушка была врачом-нефрологом и работала в Боткинской больнице.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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Последствия ДТП на улице 1905 года
Последствия ДТП на улице 1905 года
Последствия ДТП на улице 1905 года
Последствия ДТП на улице 1905 года
Последствия ДТП на улице 1905 года
Последствия ДТП на улице 1905 года
Последствия ДТП на улице 1905 года
Последствия ДТП на улице 1905 года
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