Британского посла вызовут в МИД России из-за атак на Севастополь

ВМС Британии помогали ВСУ

В МИД России в ближайшее время будет вызван посол Великобритании из-за участия британских специалистов в подготовке атак Киева.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Это связано с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь.

"Эти действия Киева осуществлялись под руководством британских специалистов. В этой связи в ближайшее время в МИД России будет вызван британский посол", - заявила Захарова.

29 октября Россия отразила террористическую атаку Киева на задействованные в обеспечении безопасности "зернового коридора" корабли Черноморского флота и гражданские суда. В Минобороны России заявили, что подразделение ВМС Британии помогало террористам ВСУ в атаке на Севастополь с помощью БПЛА.

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