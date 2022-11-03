Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Скорпионы получат что-то хорошее, а Козерогам пора выходить из задумчивого состояния

Овны

Если вы подавали куда-то документы или ждете официального ответа, сегодня он может прийти. Также вам могут выдать премию, начислить кешбэк или дивиденды.

Тельцы

Вас ждут небольшие, но приятные события в личной жизни. Доброе слово, небольшой подарок, шутка, заботливо приготовленный чай. И вы тоже не оставайтесь в долгу!

Близнецы

Если вы болели или были в чем-то ограничены в последнее время, сегодня вы почувствуете улучшение. С этого дня неприятности постепенно начнут уходить.

Раки

Раков порадуют моменты, связанные с детьми, творчеством, развлечениями, личной жизнью. Вам доставят удовольствие книги, фильмы, музыка или встречи и свидания.

Львы

Отвлекитесь сегодня от дел на кулинарию, уход за растениями или домашними животными. Это идеальный способ снять стресс и почувствовать, как хорошо дома.

Девы

Общение в мессенджерах или социальных сетях сегодня порадует и поднимет настроение. Также могут прийти посылка или письмо, которые вы с нетерпением ждете.

Весы

Вы получите от Вселенной небольшой подарок: кто-то оплатит ваш обед в кафе или продавец сделает скидку. Не забудьте тоже сделать что-то хорошее в этот день!

Скорпионы

Как лучик солнца, Венера в королевском градусе вашего знака делает начало ноября более теплым и уютным. Каждому из вас этот день сулит что-то хорошее!

Стрельцы

Если получится, проведите этот день дома в тепле и комфорте, ведь он просто создан для этого. Не ищите счастье в будущем, учитесь наслаждаться тем, что есть.

Козероги

Этот день пройдет необычайно весело и интересно, если вы решите выйти из своего задумчивого состояния. Праздники, развлечения, дружеские посиделки пройдут на ура.

Водолеи

Ситуация на работе или учебе начнет меняться в вашу пользу. Обращайте внимание на все хорошее, что исходит от женщин, - они несут вам добро.

Рыбы

Венера сегодня возглавит вашу группу поддержки, расположившуюся в Скорпионе. Вас ждут хорошие новости, касающиеся учебы, дальних поездок, новых возможностей.

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