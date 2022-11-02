Минобороны: Россия возобновляет участие в продуктовой сделке

От Киева были получены необходимые гарантии

Министерство обороны России сообщило в среду днем, что Москва возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе (так называемой продуктовой сделке), которая ранее была приостановлена из-за украинской атаки беспилотниками по Черноморскому флоту.

Благодаря ООН и Турции удалось получить письменные гарантии от Киева о неиспользовании "зернового коридора" для ведения боевых действий против России, добавили в ведомстве.

Минутами ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты по зерновой сделке продолжаются, но Россия по-прежнему приостановила свое участие в ней.

"В частности, украинская сторона официально заверила, что "Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы" и связанным с ней положением о СКЦ", - говорится в сообщении Минобороны.

Полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, Россия возобновляет реализацию соглашения, заключили в ведомстве.

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