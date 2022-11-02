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Путин еще не определился с планами на выборы в 2024 году

13:40
  • среда
  • 02 ноября 2022

Решение пока не принято

В ходе брифинга с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, принял ли Владимир Путин решение относительно участия в выборах главы государства в 2024 году.

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"Нет", - сказал кремлевский спикер.

В декабре 2020-го сам Путин заявил, что еще не принял решение, пойдет он на выборы или нет.

В 2018 году во время президентских выборов Путин одержал победу в первом туре с результатом 76,69 % голосов. Тем самым он был избран на второй срок подряд (и на четвертый в общем, если учитывать президентские сроки с 2000 по 2008 год).

После поправок в Конституцию Путин получил право вновь баллотироваться в президенты на выборах 2024 и 2030 годов.

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