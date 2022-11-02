Гидрометцентр рассказал, какой будет зима в Европе

Точно не теплой
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет грядущая зима в Европе.
"Температурный режим около нормы, близкий к обычным, очень суровой зимы не прогнозируется, и очень теплой тоже нет", - приводит слова метеоролога "Интерфакс".
Он добавил, что насчет возможных осадков пока сказать сложно.
"Такой теплой зимы, как в 2019-2020 году, точно не прогнозируется", - уточнил Вильфанд.
В последние месяцы во многих странах ЕС продолжаются уличные протесты, связанные с недовольством жителей высокими ценами на газ и электричество. Европейские политики же предлагают своим избирателям снижать потребление электроэнергии и запасаться теплыми вещами.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"