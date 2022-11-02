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Гидрометцентр рассказал, какой будет зима в Европе

13:58
  • среда
  • 02 ноября 2022

Точно не теплой

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет грядущая зима в Европе.
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"Температурный режим около нормы, близкий к обычным, очень суровой зимы не прогнозируется, и очень теплой тоже нет", - приводит слова метеоролога "Интерфакс".

Он добавил, что насчет возможных осадков пока сказать сложно.

"Такой теплой зимы, как в 2019-2020 году, точно не прогнозируется", - уточнил Вильфанд.

В последние месяцы во многих странах ЕС продолжаются уличные протесты, связанные с недовольством жителей высокими ценами на газ и электричество. Европейские политики же предлагают своим избирателям снижать потребление электроэнергии и запасаться теплыми вещами.

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