Президент Украины дал интервью Чешскому телевидению

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению назвал главную ошибку властей в Киеве.

"Мы в течение последних 30 лет независимости не строили сильной системы безопасности, потому что мы не ожидали от них (России) настолько агрессивных шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики", - сказал он.

Зеленский добавил, что с Москвой Киеву говорить не о чем, так как "они атакуют нас 54 ракетами за полдня".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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