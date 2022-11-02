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Первые корпуса индустриального парка "Руднево" введены в эксплуатацию

15:08
  • среда
  • 02 ноября 2022

Парк станет новой площадкой ОЭЗ "Технополис "Москва"

Первые корпуса индустриального парка "Руднево" - будущей новой площадки особой экономической зоны "Технополис Москва" - запущены сегодня в эксплуатацию. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Общая площадь территорий превышает четыре с половиной тысячи квадратных метров. Резиденты планируют здесь создавать предприятия по выпуску имплантов, реагентов для медлабораторий и другой высокотехнологичной продукции.

Предпринимателей освободят от имущественного, транспортного и земельного налогов.

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