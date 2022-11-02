ВС России отбросили ВСУ на исходные позиции на купянском направлении

Также российские войска предотвратили попытки прорыва ВСУ на николаево-криворожском направлении

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду, что ВСУ за сутки выпустили девять снарядов по ТЭЦ Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС.

Также стало известно, что ВС России отбросили ВСУ с иностранными наемниками на исходные позиции на купянском направлении, уничтожено до 150 украинских военных и наемников. Кроме того, российские войска пресекли попытки ВСУ атаковать в направлении нескольких населенных пунктов в ЛНР.

При этом российские войска предотвратили попытки прорыва ВСУ на николаево-криворожском направлении, уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих. ВСУ потеряли более 250 военных в ходе попыток атаковать на краснолиманском направлении.

Истребительная авиация сбила украинский самолет МиГ-29 в Харьковской области. ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию наведения и целеуказания ЗРК С-300 в Херсонской области.

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