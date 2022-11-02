Премьер Дании ушла в отставку

Она уже проинформировала об этом королеву
Премьер-министр Дании и лидер социал-демократов Метте Фредериксен проинформировала королеву Маргрете II о своей отставке.
"Я проинформировала королеву о результатах выборов. Я подала заявление об отставке правительства", - сообщила она (цитата по ТАСС).
По итогам выборов крупнейшей партией в парламенте стала Социал-демократическая. Большинство мандатов получил левоцентристский (красный) блок.
Ранее премьер заявила, что попробует сформировать широкое коалиционное правительство.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"