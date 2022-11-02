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Премьер Дании ушла в отставку

14:48
  • среда
  • 02 ноября 2022

Она уже проинформировала об этом королеву

Премьер-министр Дании и лидер социал-демократов Метте Фредериксен проинформировала королеву Маргрете II о своей отставке.

"Я проинформировала королеву о результатах выборов. Я подала заявление об отставке правительства", - сообщила она (цитата по ТАСС).

По итогам выборов крупнейшей партией в парламенте стала Социал-демократическая. Большинство мандатов получил левоцентристский (красный) блок.

Ранее премьер заявила, что попробует сформировать широкое коалиционное правительство.

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Метте Фредериксен
Метте Фредериксен
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