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Мишустин сообщил о рекордном урожае зерна в России

15:21
  • среда
  • 02 ноября 2022

Уборка урожая заканчивается

Агропромышленный комплекс России в 2022 году показывает отличные результаты. Об этом в среду, 2 ноября, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин.
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Премьер-министр провел заседание кабмина, в ходе которого отметил, что достигнут новый рекорд по зерновым — "уже намолочено 150 млн тонн зерна".

Также хороший прирост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года виден по сбору картофеля, тепличных овощей, фруктов, сои и рапса.

Мишустин заявил, что это "надежная основа для наращивания объемов производства сельхозпродукции, повышения уровня продовольственной безопасности России. Ну и, конечно, новых урожаев в будущем году".

При этом глава правительства подчеркнул, что для успешного завершения осенних полевых работ аграрии должны быть обеспечены всем необходимым: семенами, удобрениями, горюче-смазочными материалами, сообщает ТАСС.

Ранее в российском Министерстве сельского хозяйства рассказали, что по состоянию на 19 октября уже были достигнуты рекордные показатели по урожаю зерновых культур. На тот момент было собрано 147,5 млн тонн в бункерном весе (в первоначально оприходованном весе, до сушки и удаления зерновых отходов).

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