В США оценили возобновление зерновой сделки

Россия объявила о решении возобновить участие в соглашении

Возобновление работы в рамках "черноморской продовольственной инициативы" вселяет положительные эмоции. Об этом в среду, 2 ноября, рассказала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Американский дипломат прокомментировала заявление российских властей о возвращении к участию в зерновой сделке.

Как заявил Томас-Гринфилд в интервью телеканалу CNN, она рада этому факту, поскольку сделка "позволяет обеспечить мир необходимым продовольствием".

2 ноября Министерство обороны России сообщило, что Москва возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе (так называемой продуктовой сделке), которая ранее была приостановлена из-за украинской атаки беспилотниками по Черноморскому флоту.

Благодаря ООН и Турции удалось получить письменные гарантии от Киева о неиспользовании "зернового коридора" для ведения боевых действий против России, добавили в ведомстве.

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