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В России за пять лет сократилось число абортов

15:23
  • среда
  • 02 ноября 2022

Данные привел Минздрав

Министерство здравоохранения сообщило о снижении количества абортов в России.
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"За последние годы в Российской Федерации снизилось количество прерываний беременности - за 5 лет на 34%", - цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости.

Уточняется, что свою роль сыграла практика проведения "недель тишины", когда женщина, выразившая желание прервать беременность, направляется в кабинет медико-социальной помощи и психологическую поддержку.

Аборты в России разрешены законом и входят в систему обязательного медицинского страхования. Женщина вправе прервать беременность до 12 недель.

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