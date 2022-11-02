Медведев: мораторий на смертную казнь может быть преодолен

При изменении правовых позиций Конституционного суда

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что на территории России "начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты".

"Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ - теракты и диверсии", - написал он в Telegram.

Медведев также напомнил, что во время Великой Отечественной войны с саботажниками "никто не цацкался".

"Приговор таким негодяям был один - расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления", - подчеркнул зампред Совбеза.

По его словам, в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости.

"Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", - заключил Медведев.

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