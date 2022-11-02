При обстреле ВСУ села в Курской области пострадали пять человек

Среди них есть дети

В результате обстрела украинскими военными села Гуево Суджанского района Курской области ранения получили пять человек. Об этом в среду, 2 ноября, рассказал глава региона Роман Старовойт.

Как уточнил курский губернатор, среди пострадавших — трое детей, сообщает РИА Новости.

По поручению президента России Владимира Путина в Курской области, как и в ряде других российских регионов, с 20 октября действует режим "среднего уровня реагирования".

Курский губернатор Роман Старовойт ранее рассказал, что в Курской области завершилось строительство двух усиленных линий обороны. Работы проводились совместно с Минобороны и пограничной службой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"