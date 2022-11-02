ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При обстреле ВСУ села в Курской области пострадали пять человек

15:55
  • среда
  • 02 ноября 2022

Среди них есть дети

В результате обстрела украинскими военными села Гуево Суджанского района Курской области ранения получили пять человек. Об этом в среду, 2 ноября, рассказал глава региона Роман Старовойт.
ВСУ обстреляли поселок в Курской области

Как уточнил курский губернатор, среди пострадавших — трое детей, сообщает РИА Новости.

По поручению президента России Владимира Путина в Курской области, как и в ряде других российских регионов, с 20 октября действует режим "среднего уровня реагирования".

Курский губернатор Роман Старовойт ранее рассказал, что в Курской области завершилось строительство двух усиленных линий обороны. Работы проводились совместно с Минобороны и пограничной службой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.