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Путин обсудил с президентом Индонезии продовольственную безопасность

15:48
  • среда
  • 02 ноября 2022

Президент России подтвердил возобновление Москвой участия в продуктовой сделке

В среду по инициативе индонезийской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Индонезии Джоко Видодо, передает пресс-служба Кремля.

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Лидеры обсудили, в частности, запланированный на ноябрь саммит G20 на Бали. Россия дала высокую оценку конструктивной и деполитизированной работе индонезийского председательства в "двадцатке".

"В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил принципиальные российские подходы по реализации стамбульских пакетных договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки", - также говорится в сообщении.

Уточняется, что Путин подтвердил возобновление Москвой участия в продуктовой сделке. Также российский лидер отметил готовность предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи.

"Затронуты некоторые актуальные вопросы успешно развивающегося двустороннего сотрудничества. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее наращивание взаимовыгодных связей в различных областях", - добавили в Кремле.

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