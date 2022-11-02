Путин обсудил с президентом Индонезии продовольственную безопасность

Президент России подтвердил возобновление Москвой участия в продуктовой сделке

В среду по инициативе индонезийской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Индонезии Джоко Видодо, передает пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили, в частности, запланированный на ноябрь саммит G20 на Бали. Россия дала высокую оценку конструктивной и деполитизированной работе индонезийского председательства в "двадцатке".

"В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил принципиальные российские подходы по реализации стамбульских пакетных договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки", - также говорится в сообщении.

Уточняется, что Путин подтвердил возобновление Москвой участия в продуктовой сделке. Также российский лидер отметил готовность предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи.

"Затронуты некоторые актуальные вопросы успешно развивающегося двустороннего сотрудничества. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее наращивание взаимовыгодных связей в различных областях", - добавили в Кремле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"