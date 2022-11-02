ВСУ продолжают провокации в Энергодаре

Боевики вновь обстреляли Запорожскую АЭС

Три мирных жителя стали жертвами новых обстрелов Донецка с позиций ВСУ. Под массированным огнем оказались еще несколько населенных пунктов ДНР. Кроме этого, украинские подразделения, усиленные иностранными наемниками, за сутки пытались прорвать оборону наших войск на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях, но все атаки были отражены. Уничтожены в общей сложности свыше 500 боевиков.

Украинские морпехи пытаются прорваться к российским позициям в Херсонской области. Но атака организована беспечно - ВСУ сразу оказываются под огнем стрелкового оружия. А вот так поражение украинских формирований выглядит с воздуха. Российские воздушно-десантные войска корректируют артиллерийские удары по позициям ВСУ с беспилотников. Как результат - бронетехника противника в лесопосадке уничтожена с первых же выстрелов.

Чтобы работать эффективно, наша самоходная артиллерия выдвигается на позиции на рассвете. Стволы уже на марше переведены из походного положения в боевое. По сводкам Минобороны, ВСУ за последние сутки попытались атаковать на купянском направлении силами до двух батальонов. Прорыв для националистов закончился поражением. Российские подразделения в результате боя уничтожили до 150 солдат ВСУ и иностранных наемников, шесть танков, пять БМП и с десяток автомобилей.

Но работа артиллеристов после поражения цели не заканчивается - самоходные гаубицы немедленно покидают позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

В целях достать военные объекты противника глубоко в тылу, используются оперативно-тактические комплексы "Искандер". Сегодня Министерство обороны заявило об уничтожении пункта управления 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Кировск Донецкой народной республики.

Украинские войска всю ночь обстреливали Херсон ракетами из американской РСЗО HIMARS, 21 ракету сбила система ПВО, еще три упали в воду в районе Антоновского моста. Киевский режим продолжает провокации и в Энергодаре - боевики снова нанесли удары по территории Запорожской атомной станции.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "В течение суток артиллерией ВСУ выпущено девять снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ города Энергодара и территории, прилегающей к атомной электростанции. Стрельба велась из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме".

Ядерный шантаж со стороны Украины западные страны игнорируют. Там Киеву прощают любые приемы ради победы над Москвой. НАТО продолжает поставлять националистам вооружение, называя Россию главным источником угроз своей безопасности. В североатлантическом альянсе начали создавать систему коллективной обороны на "восточном фланге", вблизи наших границ.

"Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более тридцати тысяч человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться", - сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Это заявление министр сделал на заседании совместной Коллегии военных ведомств России и Белоруссии. Две страны сейчас активно формируют единое оборонное пространство.

Петр Вершинин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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