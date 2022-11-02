Украинская коррупция "съедает" миллиарды долларов западной помощи

Зеленский же тем временем продолжает требовать денег

США с конца февраля этого года поставили на Украину более 84 тысяч тонн вооружений и военной техники - такие данные обнародовали в Пентагоне. Финансовая поддержка коллективного Запада Киеву уже превысила 41 миллиард евро. Но на Банковой считают, что этого недостаточно, и продолжают требовать все больше. От мирных переговоров с Москвой киевский режим по-прежнему отказывается. А вот настроения его западных кураторов, похоже, начинают меняться.

Риторика США в последнее время - все более миролюбива. В Белом доме делают сразу несколько примечательных заявлений - о том, что не видят свидетельств подготовки России к ядерному удару, хотят скорейшего возобновления переговоров по украинскому кризису, да и вообще - против всяких конфликтов.

В Москве Вашингтону тут же напомнили, что по его же милости и напутствию Киев в этом году получил от Запада на военные нужды беспрецедентный 41 миллиард евро. Это ли не свидетельство реальных намерений заокеанских "миротворцев"?

Что же касается российского руководства, то оно не единожды заявляло о готовности к урегулированию. А вот киевские власти невозможность переговоров с Москвой закрепили законодательно.

"По-прежнему ждем от киевского режима ясных, недвусмысленных сигналов о своем стремлении возобновить переговорный процесс с учетом новых территориальных реалий и ситуации на земле. Пусть они сами определятся, они блокируют себе переговоры или не блокируют, пусть согласуют свою позицию с Брюсселем, Вашингтоном и Лондоном. Российское руководство всегда было привержено дипломатическим методам разрешения конфликта. Сегодня мы также готовы к использованию этого метода", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Впрочем, американскому истеблишменту за неделю до выборов в Конгресс, возможно, и правда очень хочется усадить Киев за стол переговоров, чтобы представить это как свою великую дипломатическую победу. В частности, один из авторитетных украинских телеграм-каналов со ссылкой на источники пишет, будто Госдеп США изо всех сил давит на Владимира Зеленского. А тот упорствует. Из последнего - в интервью чешскому телевидению президент Украины снова отверг все предложения о мире. Причем в нарочито грубой форме.

"У них это не дипломатия - они просто врут. Вчера они сказали: мы готовы, это Украина не готова. И сегодня они атаковали нас при помощи 54 ракет. Они сумасшедшие? Больные? Я не понимаю. Они будто живут на другой планете", - сказал Зеленский.

Только вот на другой планете, кажется, живет как раз сам Зеленский. Нагло требуя у Запада все больше и больше финансовой и военной помощи, он будто не замечает, что от Украины там уже порядком устали. В Европе - перманентный кризис: политическая нестабильность, резкий рост инфляции, космические платежи за коммунальные услуги.

В Италии, как пишет местная пресса, вдруг поняли, что могут остаться не только без удобств, но еще и без надежной системы защиты, если передадут Киеву свои системы ПВО. А потому Рим заморозил отправку оружия на Украину.

Вопрос помощи режиму Зеленского вызывает тревогу и в США. Журнал Newsweek подмечает: миллиарды долларов съедает украинская коррупция.

"Американские политики хотели бы заставить граждан поверить в то, что они поддерживают добродетельное, свободолюбивое правительство, но конечным пунктом назначения средств американских налогоплательщиков является государство, изобилующее коррупцией", - говорится в материале.

Беспокоятся в Америке и за дееспособность своего президента. Особенно - после публикации в Washington Post о том, что Джо Байден уже более месяца общается с советниками на тему своего участия в следующих выборах. А ведь давно очевидно: глава государства не в себе.

Например, сегодня он - в ходе поездки во Флориду - и вовсе побил все мыслимые рекорды оговорок. Ураган "Иэн" назвал "Иваном". Заявил, что в должность вступил только этим летом. Опять похоронил в иракской войне сына, который на самом деле скончался от онкологии.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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