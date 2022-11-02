Первые корпуса индустриального парка "Руднево" технополиса "Москва" введены в эксплуатацию

Поступило уже более ста заявок от инвесторов

Сегодня в столице ввели в эксплуатацию первые корпуса индустриального парка "Руднево", написал в соцсетях Сергей Собянин. Этот объект станет шестой производственной площадкой особой экономической зоны "Технополис "Москва". Поступило уже более ста заявок от инвесторов, которые планируют создать здесь предприятия по выпуску высокотехнологичной продукции. Они будут освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов. А налог на прибыль составит всего 2%.

Раньше - промзона. Сегодня - современный индустриальный парк "Руднево" на востоке столицы. Это уже шестой проект особой экономической зоны "Технополис Москва" . Первые корпуса запустили в эксплуатацию. Их общая площадь - около 5 тысяч квадратных метров. У резидентов - особые налоговые условия. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Со старта заявочной кампании, которая началась в мае этого года, получено больше 100 обращений от инвесторов. Потенциальные резиденты планируют создавать предприятия по выпуску имплантируемых медицинских изделий, реагентов для медлабораторий, печатных плат и другой высокотехнологичной продукции. Резидентов будущей площадки столичной ОЭЗ освободят от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль составит 2%. Кроме того, на площадке будут действовать режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли", - отметил мэр.

При всех экономических плюсах есть еще один немаловажный. Удобная транспортная доступность. Парк - всего в 5 километрах от МКАД. Рядом будет проходить Северо-восточная хорда. В пешей доступности - станции метро "Некрасовка" и "Лухмановская".

"Некрасовка была построен как жилой район, спальный район - в самых плохих традициях прошлого. Без рабочих мест, без соцкульбыта. Сегодня мы пытаемся исправить эту ситуацию. Помимо строительства метрополитена и дорог в Некрасовке строятся новые детские сады, школы, объекты соцкультбыта. Но и очень важно, конечно, создание рабочих мест", - сообщал ранее Собянин.

Теперь Некрасовка - новый центр притяжения московской промышленности, а значит - и различных специалистов. В индустриальном парке "Руднево" появится не менее 3 тысяч рабочих мест. С учетом того, что рядом - жилые кварталы, к резидентам особые требования.

Первую очередь пришлось строить в непростых экономических условиях. Однако сроки сдачи объектов не сдвинулись.

"Мы угадали, что будет непоставка некоторых материалов из недружественных стран. И были заложены в основном все отечественные решения. Будь то крышные газовые котельные. Мосгаз прекрасно сработал. Инженерные сооружения, наружные сети - Мосводоканал, МОЭСК. И мы четко понимали - делали на отечественных материалах", - отметил Алексей Добашин, генеральный директор компании-застройщика.

Общая площадь застройки превысит 100 тысяч квадратных метров. "Руднево" поделят на три большие зоны со своим цветовым кодом и четкой навигацией.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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