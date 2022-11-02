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Путин потребовал непрерывного совершенствования вооружений

16:03
  • среда
  • 02 ноября 2022

Деятельность оборонного Координационного совета должна быть гибкой и нацеленной на результат

В ходе совещания с правительством в среду президент России Владимир Путин заявил, что работа по обеспечению потребностей ВС не должна строиться бюрократически, ничто не должно мешать добиваться конкретных результатов.

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По словам главы государства, для каждого элемента экипировки должно учитываться мнение тех, кто его использует. Речь идет в том числе об аптечках.

Кроме того, российский лидер потребовал непрерывного совершенствования вооружений для армии.

Деятельность оборонного Координационного совета должна быть гибкой и нацеленной на результат, подчеркнул президент. Сформирован механизм для тесного взаимодействия с регионами, Минобороны и силовыми ведомствами.

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