Путин потребовал непрерывного совершенствования вооружений

Деятельность оборонного Координационного совета должна быть гибкой и нацеленной на результат

В ходе совещания с правительством в среду президент России Владимир Путин заявил, что работа по обеспечению потребностей ВС не должна строиться бюрократически, ничто не должно мешать добиваться конкретных результатов.

По словам главы государства, для каждого элемента экипировки должно учитываться мнение тех, кто его использует. Речь идет в том числе об аптечках.

Кроме того, российский лидер потребовал непрерывного совершенствования вооружений для армии.

Деятельность оборонного Координационного совета должна быть гибкой и нацеленной на результат, подчеркнул президент. Сформирован механизм для тесного взаимодействия с регионами, Минобороны и силовыми ведомствами.

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