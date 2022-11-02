Срок ожидания жилья очередниками в России может сократиться до пяти лет

Такая цель поставлена в стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ

Продолжительность ожидания предоставления жилья отдельными категориями граждан должна сократиться в России с нынешних 25 лет до пяти лет к 2030 году. Это следует из стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года, опубликованной в среду, 2 ноября.

При этом до 2030 года жильем должны быть обеспечены все граждане, состоявшие в очереди на начало 2022 года, что составляет 748,8 тысячи семей.

Согласно стратегии, до 2025 года должны быть улучшены жилищные условия инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, а также отдельных категорий граждан, проживающих в Республике Крым и Севастополе.

Достичь указанных целей предлагается в том числе с помощью строительства жилищного фонда социального использования и арендного жилья, сообщает ТАСС.

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ ранее направили вице-премьеру России Марату Хуснуллину предложение обеспечивать жильем переселенцев не только из Херсонской области, но и из Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик. Авторы предложения выступают за предоставление переселенцам из новых регионов России жилья на условиях социального найма.

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