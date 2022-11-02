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СК завел дело после убийства женщины в школе Рыбинска

16:40
  • среда
  • 02 ноября 2022

Нападавший задержан

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины в школе Рыбинска Ярославской области, передает пресс-служба регионального управления СК.

Инцидент произошел в образовательном учреждении на улице Баженова. Там нашли тело 40-летней сотрудницы школы с признаками насильственной смерти.

По данным следствия, к женщине пришел 41-летний бывший сожитель. Между ними произошел конфликт, мужчина ударил женщину ножом. От полученной травмы та скончалась на месте. Нападавший также ранил 51-летнюю сотрудницу школы, которая стала свидетелем произошедшего. Ее доставили в больницу. Детей на момент совершения преступления в школе не было.

Злоумышленник тоже госпитализирован с ножевым ранением. Ему будет избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство с целью сокрытия преступления.

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