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МИД России оценил высылку российского дипломата из Молдавии

16:39
  • среда
  • 02 ноября 2022

Сотрудник посольства в Кишинёве был объявлен персоной нон грата

Высылка российского дипломата из Молдавии не останется без ответа со стороны Москвы. Такое заявление в среду, 2 ноября, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Чиновница отметила, что решение Кишинёва выслать российского дипломата стало очередным подтверждением курса нынешних молдавских властей на демонтаж российско-молдавского сотрудничества, которое имеет многоплановый характер и глубокие исторические корни.

По словам Захаровой, этот недружественный шаг является элементом активной антироссийской кампании, развернутой прозападными политическим истеблишментом и средствами массовой информации Молдавии, и "делается не без подсказки европейских и заокеанских покровителей Кишинёва".

В МИД подчеркнули, что тезисы о "российской военной угрозе" и "злонамеренном вмешательстве" России во внутренние дела Молдавии не подтверждены никакими доказательствами.

Действия Кишинёва не останутся без ответа с российской стороны, говорится в сообщении на официальном сайте МИД России.

31 октября в молдавском Министерстве иностранных дел и европейской интеграции объявили, что Молдавия выдворяет со своей территории сотрудника посольства России после инцидента с падением фрагментов ракеты. По заявлению ведомства, "ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски в сфере безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе разрушительные последствия" боевых действий.

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