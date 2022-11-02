ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Nord Stream нашла кратеры на месте диверсии на "Северных потоках"

16:56
  • среда
  • 02 ноября 2022

Оператор системы проводит обследование места происшествия

Специалисты компании Nord Stream AG обнаружила кратеры техногенного характера на дне моря на месте диверсии в системе газопроводов "Северный поток". Об этом говорится в заявлении оператора системы, опубликованном в среду, 2 ноября.

"Все сделано": Трасс отправила сообщение Блинкену после взрыва на "Северных потоках"
Минобороны обвинило британских военных в подрыве "Северных потоков"

Nord Stream AG завершила первичный сбор данных с места повреждения первой нитки "Северного потока" в водах Швеции.

В компании уточнили, что глубина обнаруженных кратеров составляет 3-5 метров. Участок трубы между ними полностью разрушен.

Анализ полученных в ходе обследования данных о разрушениях на "Северном потоке" продолжается, цитирует сообщение Nord Stream AG РИА Новости.

ЧП в системе трубопроводов "Северный поток" произошло в конце сентября — упало давление из-за утечек газа. Как выяснилось, это произошло в результате физического воздействия, вероятнее всего — подрывов.

Российский вице-премьер Александр Новак 1 ноября рассказал, что Россия приступила к обследованию газопроводов системы "Северный поток", пострадавших в результате диверсии. Представитель кабмина отметил, что пока идут обследования и работа ведется ежедневно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Батискаф
Батискаф
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.