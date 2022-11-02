Nord Stream нашла кратеры на месте диверсии на "Северных потоках"

Оператор системы проводит обследование места происшествия

Специалисты компании Nord Stream AG обнаружила кратеры техногенного характера на дне моря на месте диверсии в системе газопроводов "Северный поток". Об этом говорится в заявлении оператора системы, опубликованном в среду, 2 ноября.

Nord Stream AG завершила первичный сбор данных с места повреждения первой нитки "Северного потока" в водах Швеции.

В компании уточнили, что глубина обнаруженных кратеров составляет 3-5 метров. Участок трубы между ними полностью разрушен.

Анализ полученных в ходе обследования данных о разрушениях на "Северном потоке" продолжается, цитирует сообщение Nord Stream AG РИА Новости.

ЧП в системе трубопроводов "Северный поток" произошло в конце сентября — упало давление из-за утечек газа. Как выяснилось, это произошло в результате физического воздействия, вероятнее всего — подрывов.

Российский вице-премьер Александр Новак 1 ноября рассказал, что Россия приступила к обследованию газопроводов системы "Северный поток", пострадавших в результате диверсии. Представитель кабмина отметил, что пока идут обследования и работа ведется ежедневно.

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