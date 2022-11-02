МИД опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны

Россия продолжает выступать за формирование обновленной архитектуры международной безопасности

Министерство иностранных дел России заявило в среду, что Москва строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана.

"Российские доктринальные установки в указанной сфере предельно четко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования. Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства", - говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что Россия исходит из актуальности действующих договоренностей и пониманий в области сокращения и ограничения ядерных вооружений, а также - снижения стратегических рисков.

Москва призывает другие государства ядерной "пятерки" (США, Китай, Британия, Франция) отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта.

Как подчеркнули в МИД, Россия продолжает выступать за формирование обновленной, более устойчивой архитектуры международной безопасности.

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