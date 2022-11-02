Москва назвала условие продления зерновой сделки

Срок действия соглашения истечет 19 ноября

Решение о пролонгации "зерновой сделки" будет приниматься Москвой в зависимости от исполнения части сделки, относящейся к экспорту российского зерна и удобрений. Об этом в среду, 2 ноября, рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Дипломат подчеркнул, что главный фактор — реализация сделки "в полном объеме, и украинская, и российская часть". Однако пока "мы здесь видим большую диспропорцию".

Руденко напомнил, что в части вывоза российской сельхозпродукции зерновая сделка до сих пор "реализуется из рук вон плохо".

Решение о продлении действия зерновой сделки после 19 ноября будет приниматься с учетом всех сопутствующих факторов, цитирует заявление представителя МИД России "Интерфакс".

2 ноября Министерство обороны России сообщило, что Москва возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе (так называемой продуктовой сделке), которая ранее была приостановлена из-за украинской атаки беспилотниками по Черноморскому флоту.

Президент Владимир Путин перед этим подчеркнул, что Россия не прекращает участие в операции, но сотрудники ООН "должны провести работы с Украиной", а "Киев должен гарантировать, что угроз для гражданских судов нет".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"