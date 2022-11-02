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На Украине оценили риск блэкаута

17:38
  • среда
  • 02 ноября 2022

Значительная часть инфраструктуры повреждена

Около 35-45% оборудования украинской системы энергетики оказалось повреждено. Об этом в среду, 2 ноября, рассказал директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Эксперт рассказал, что "объекты восстанавливают очень быстро, затем прилетает новая волна ракет, и у нас есть новые разрушенные объекты". ПО этой причине трудно зафиксировать какой-то конкретный показатель, указывающий на сегодняшний уровень повреждений.

При этом удары приходятся не по дамбам или турбинам, а по трансформаторным подстанциям, что затрудняет передачу электричества потребителям, отметил Харченко.

Однако эксперт заявил, что украинская система энергетики управляема и ей не угрожает блэкаут, то есть полное отключение энергосистемы, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в центре и на севере Украины введены графики почасовых отключений электроэнергии. Они начали работать с шести утра (7:00 по московскому времени). Это затрагивает потребителей электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

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