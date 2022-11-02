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Путин высказался по поводу возобновления продуктовой сделки

17:26
  • среда
  • 02 ноября 2022

Россия потребовала от Украины гарантий

В ходе заседания Совбеза в среду президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке по вывозу продовольствия из одесских портов.

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Процесс был остановлен из-за украинской атаки беспилотниками по Черноморскому флоту.

Как уточнил Путин, Россия потребовала от Украины гарантий, что атак больше не будет, посредником выступила Турция.

По словам главы государства, Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки в том случае, если гарантии будут нарушены.

Москва в любом случае безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки, уточнил президент.

Ранее в среду Минобороны России сообщило, что благодаря ООН и Турции удалось получить письменные гарантии от Киева о неиспользовании "зернового коридора" для ведения боевых действий против России.

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