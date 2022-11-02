Россия и Белоруссия отработали применение общей группировки войск

Мероприятия носят сугубо оборонительный характер

Москва и Минск на учениях отработали различные сценарии развертывания и применения совместной региональной группировки войск и сил. Об этом в среду, 2 ноября, рассказал первый заместитель начальника Генерального штаба белорусских вооруженных сил Игорь Король.

В ходе маневров были отработаны различные сценарии развертывания и применения этого оборонного компонента Союзного государства России и Белоруссии.

Белорусский военный подчеркнул, что все проводимые вооруженными силами мероприятия – "это лишь реакция на действия наших оппонентов".

Отрабатываемые сценарии — сугубо оборонительные, "мы ни на кого не собираемся нападать", цитирует заявление Игоря Короля "Sputnik Беларусь".

31 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Российской Федерацией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Министерство обороны Белоруссии уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

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