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"Увидеть море": Зеленский рассказал о мечте съездить в Крым

18:00
  • среда
  • 02 ноября 2022

В 2014 году Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал западным средствам массовой информации, что очень хочет увидеть море, поэтому "после победы поеду в Крым".
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Комментируя возможный выбор времени такой поездки, Зеленский заявил, что это может произойти не зимой, а "когда потеплеет".

При этом украинский лидер заявил в интервью, выдержки из которого приводит РБК, что ВСУ продолжат наступление "до взятия Крыма", в противном случае — если Киев не восстановит контроль над Крымом и Донбассом — это будет означать для Украины не победу, а замороженный конфликт.

В 2014 году по результатам референдумов Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации в качестве двух субъектов. Украина отказывается признавать итоги референдумов и называет Крым и Севастополь своими территориями, "временно оккупированными" Россией.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма и Севастополя не обсуждается, это территория России. Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ, предупреждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Владимир Зеленский
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