США вновь обвинили Иран в намерении поставить России ракеты "земля – земля"

Какие-либо доказательства американские власти не приводят

США "имеют основания считать", что Иран намерен поставить России ракеты класса "земля – земля". Такое заявление сделал в среду, 2 ноября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Американский чиновник отметил, что у Вашингтона нет "на сегодняшний день указаний на то, что такие поставки были осуществлены", однако у американских властей якобы "есть основания считать, что это произойдет".

Никаких подтверждений или дополнительных комментариев в этой связи Кирби не привел. Он лишь заявил, что США продолжат внимательно следить за ситуацией, сообщает РИА Новости.

Ранее американские власти неоднократно обвиняли Иран в поставках России вооружений и военной техники, однако никаких доказательств не приводили. И Москва, и Тегеран отрицали эти обвинения.

Иранские власти также выражали недовольство такими заявлениями США, подчеркивая, что они не соответствуют действительности. В Тегеране подчеркнули, что не являются стороной конфликта на Украине и не поставляют оружие никому из его участников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"