В Сети опубликовали трейлер второй части "Аватара"

Премьера запланирована на 14 декабря

В YouTube появился трейлер фильма "Аватар: Путь воды" режиссера Джеймса Кэмерона.

Действия картины разворачиваются более чем через 10 лет после событий первой части, вышедшей в 2009 году.

Главные роли исполнили Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер, Зои Салдана, Стивен Лэнг и Мишель Родригес. Также в фильме появится Кейт Уинслет.

Премьера в кинотеатрах запланирована на 14 декабря. Как пишут СМИ, "Путь воды" будет идти приблизительно 3 часа и 10 минут.

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