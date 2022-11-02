Генсек ООН пообещал добиться снятия помех для экспорта российской сельхозпродукции

Гутерриш прокомментировал возвращение России к зерновой сделке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш привержен снятию остающихся препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Такое заявление в среду, 2 ноября, сделал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Чиновник отметил, что генсек ООН приветствует заявление Российской Федерации о ее возобновлении участия в реализации "черноморской зерновой инициативы", направленной на обеспечение безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов питания и удобрений с Украины.

Дюжаррик также подтвердил, что Антониу Гутерриш по-прежнему находится в контакте со всеми сторонами в целях продления сделки, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что в части вывоза российской сельхозпродукции зерновая сделка до сих пор "реализуется из рук вон плохо". Решение о продлении действия зерновой сделки после 19 ноября будет приниматься с учетом всех сопутствующих факторов, говорится в заявлении представителя МИД России.

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