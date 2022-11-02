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В принятом Мосгордумой бюджете Москвы социальные расходы составят более 50%

18:53
  • среда
  • 02 ноября 2022

С 21193 до 23313 рублей в месяц будет увеличен минимальный размер пенсии с городской доплатой

Московская городская Дума в трех чтениях приняла бюджет столицы на 2023-й и плановый период 2024-2025.
Сложный, но сбалансированный: каким будет бюджет на 2023-2025 годы

В документе сохранены главные приоритеты последних лет. Бюджет даже в условиях санкционного давления остается социальным, программным и инвестиционным.

Так, более половины (54%) бюджета Москвы в 2023 году пойдет на финансирование социальных программ - здравоохранение, социальная поддержка, образование, физическая культура и спорт, культура. Все социальные обязательства будут выполнены в полном объеме.

Кроме того, в новом бюджете с 1 января 2023 года предусмотрена индексация социальных выплат для граждан старшего поколения и семей с детьми на 10%. С 21193 до 23313 рублей в месяц будет увеличен минимальный размер пенсии с городской доплатой. Доплату получат более двух миллионов московских пенсионеров.

Вместе с тем продолжится и реализация ключевых инфраструктурных транспортных и промышленных проектов города.

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