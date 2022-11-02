В Москве задержан водитель грузовика, раздавившего такси

Два человека погибли в результате ДТП

Виновника аварии на улице 1905 года в Москве, который находился в момент ДТП за рулем грузового автомобиля, задержали. Об этом в среду, 2 ноября, рассказали в столичной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что после аварии возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). По этой статье виновнику ДТП грозит до 15 лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Авария произошла на улице 1905 года в Москве. Такси остановилось у тротуара, и в момент, когда пассажир садился в машину, в нее на большой скорости врезался грузовик. В результате легковушку зажало между грузовиком и автобусом. Погибли два человека, еще один пострадал.

Водитель грузовика скрылся с места ДТП, были предприняты меры к его розыску. Задержанному 27 лет, он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения — ему было выписано в общей сложности свыше сотни штрафов.

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