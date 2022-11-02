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В Москве задержан водитель грузовика, раздавившего такси

19:15
  • среда
  • 02 ноября 2022

Два человека погибли в результате ДТП

Виновника аварии на улице 1905 года в Москве, который находился в момент ДТП за рулем грузового автомобиля, задержали. Об этом в среду, 2 ноября, рассказали в столичной прокуратуре.
Более 100 штрафов числятся за раздавившим такси в Москве большегрузом

В ведомстве уточнили, что после аварии возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). По этой статье виновнику ДТП грозит до 15 лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Авария произошла на улице 1905 года в Москве. Такси остановилось у тротуара, и в момент, когда пассажир садился в машину, в нее на большой скорости врезался грузовик. В результате легковушку зажало между грузовиком и автобусом. Погибли два человека, еще один пострадал.

Водитель грузовика скрылся с места ДТП, были предприняты меры к его розыску. Задержанному 27 лет, он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения — ему было выписано в общей сложности свыше сотни штрафов.

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Последствия ДТП на улице 1905 года
Последствия ДТП на улице 1905 года
Последствия ДТП на улице 1905 года
Последствия ДТП на улице 1905 года
Последствия ДТП на улице 1905 года
Последствия ДТП на улице 1905 года
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