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Путин оценил социально-экономическое развитие Севастополя

19:22
  • среда
  • 02 ноября 2022

Город получает в полном объеме всю необходимую помощь и поддержку

Президент России Владимир Путин в среду провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, передает пресс-служба Кремля.

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"В целом город развивается в рамках тех планов, которые утверждены, о которых мы договаривались раньше. Севастополь получает в полном объеме всю необходимую помощь и поддержку в рамках соответствующих программ из федерального центра, из федерального бюджета", - отметил глава государства.

Как добавил российский лидер, Развожаев и его команда активно работают над повышением доходов бюджета, развитием экономики и инфраструктуры.

"Да, Владимир Владимирович, спасибо большое. Все, что касается федеральной поддержки города, действительно, всё оказывается в полном объеме", - сказал, в свою очередь, губернатор Севастополя.

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Владимир Путин и Михаил Развожаев
Владимир Путин и Михаил Развожаев
Владимир Путин и Михаил Развожаев
Владимир Путин и Михаил Развожаев
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