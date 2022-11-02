Годовая инфляция в России замедлилась до 12,69%

По итогам года показатель прогнозируется на уровне 12,4%

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,69% на 31 октября с 12,88% неделей ранее. Такие данные приводятся в обзоре Министерства экономического развития России "О текущей ценовой ситуации", опубликованном в среду, 2 ноября.

За период с 25 по 31 октября 2022 года инфляция составила 0,07%. При этом цены на продовольственные товары выросли на 0,17% за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции.

На непродовольственные товары цены практически не изменились (0,01%). На туристические и регулируемые услуги рост цен замедлился (0,04%) из-за снижения темпов удорожания авиабилетов на внутренние рейсы, а также удешевления услуг гостиниц и санаториев.

Минэкономразвития прогнозирует по итогам 2022 года инфляцию на уровне 12,4%, сообщается на официальном сайте ведомства.

28 октября по результатам заседания совета директоров Центробанк объявил, что текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции.

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