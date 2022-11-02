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Россия обвинила Запад в росте числа беженцев в мире

19:56
  • среда
  • 02 ноября 2022

Политика западных стран вызывает расширение географии конфликтов и рост бедности

Увеличение числа беженцев в мире зачастую связано с безответственной политикой западных государств, "почуявших вкус к насаждению своего диктата и геополитическим экспериментам с более слабыми странами". Об этом заявил в среду, 2 ноября, заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.
Австрия больше не может поддерживать беженцев

Дипломат подчеркнул, что расширение географии конфликтов, бедность, экономическое неравенство продолжают порождать исход населения из стран их происхождения.

Очагами массовой миграции являются страны, пострадавшие от действий Запада: разграблены ресурсы африканских государств и задушена их экономическая самостоятельность, военной силой развалена государственность Ливии, напомнил Кузьмин.

Кроме того, под оккупацией находится часть Сирии, брошен на произвол судьбы Афганистан с одновременным изъятием, а точнее, кражей его национальных активов, цитирует дипломата ТАСС.

Представители США, Албании и Великобритании ранее обвинили Москву в создании фильтрационных лагерей для украинских беженцев. Российский постпред Василий Небензя эти обвинения опроверг, а также напомнил, что число украинских беженцев, которых приняла Россия, больше, чем в любом другом государстве мира. При этом российские власти обеспечивают беженцев жильем и работой, а детей вынужденных переселенцев — возможностью посещать школы и получать образование.

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