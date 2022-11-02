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В Херсонской области приостановили транспортное сообщение через Днепр

20:20
  • среда
  • 02 ноября 2022

Гражданским судам запрещено ходить по реке

Власти Херсонской области временно закрывают движение гражданских транспортных средств через Днепр связи с завершением эвакуационных мероприятий с правобережья. Об этом в среду, 2 ноября, рассказали в администрации региона.
Власти Херсонской области расширили зону эвакуации населения

Херсонские власти также отметили усиление военной опасности и повышение угроз мирному населению.

Введенный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Паромная переправа также прекращает свою работу.

При этом запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов.

Движение гражданских транспортных средств с правого на левый берег Днепра будет продолжено, сообщает "Интерфакс".

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что власти Херсонской области рассчитывают вывезти граждан из 15-километровой зоны вдоль Днепра за три дня. В целом планируется эвакуировать 75 тысяч жителей Херсонской области. Их вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра.

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