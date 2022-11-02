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Шольц выразил надежду на влияние Китая в ситуации с Украиной

20:41
  • среда
  • 02 ноября 2022

Пекин может оказать воздействие на Москву, считает политик

Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН мог бы повлиять на Россию в ситуации вокруг Украины. Такое мнение в среду, 2 ноября, высказал глава германского правительства Олаф Шольц.
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Политик написал в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, что конфликт России и Украины поставил под вопрос международный миропорядок и систему безопасности. При этом "не только Китай, но и мир изменился".

Шольц заявил, что Россия не боится применения ядерного оружия и "грозит перейти красную линию, которая затронет все человечество". При этом политик отметил, что Китай занял ясную позицию против применения или угроз использования атомного оружия.

По мнению Шольца, "ясные слова Пекина в адрес Москвы важны для защиты Устава ООН и ее принципов", это касается и "суверенитета и территориальной целостности всех государств".

Американские власти ранее предупреждали Китай о последствиях в случае оказания России помощи в конфликте на Украине. При этом пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер признал, что у властей Соединённых Штатов "нет ничего, что указывало бы на то, что Китай поставлял или собирался поставить какие-либо средства России".

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Олаф Шольц
Олаф Шольц
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