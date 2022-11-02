Россия вернулась в продуктовую сделку. Главное

Москва готова четко соблюдать все взятые на себя обязательства

Россия возобновила участие в зерновой сделке. Главной причиной такого решения стали гарантии Киева не использовать гуманитарный коридор для атаки на наши корабли. Об этом на заседании Совбеза заявил сегодня Владимир Путин. Посредником в зерновом вопросе стала Турция. Но Москва в любой момент может выйти из этих соглашений, если условия гуманитарного коридора для судов с продовольствием будут нарушены.

Россия продолжит выполнять обязательства по обеспечению безопасного морского коридора для грузовых судов. Но лишь при условии, если украинская сторона выполнит свою часть обещаний. Каких именно, президент Владимир Путин напомнил, открывая заседание Совета безопасности: "Мы потребовали от украинской стороны заверений и гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей. Посредниками в прояснении этой ситуации выступили наши турецкие партнеры, и по линии Министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны - в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей".

В субботу Киев фактически сорвал эти договоренности. Российские военные установили: ВСУ использовали тот самый безопасный морской коридор для атаки беспилотников на Севастополь. Москва вполне ожидаемо потребовала гарантий, что подобное не повторится. Турция взяла на себя роль посредника. Теперь именно ей, а не Украине, которой веры, конечно, нет совершенно, и предстоит гарантировать использование гуманитарного коридора по его прямому назначению.

Об этом Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, выступая в парламенте: "После телефонного разговора, который мы провели вчера с Путиным, министр обороны России господин Шойгу позвонил нашему министру национальной обороны Хулуси Акару и сказал, что перевозки зерна будут продолжаться, как было согласовано ранее, с 12:00 сегодняшнего дня".

Что очень даже в интересах Анкары. Эрдоган подтвердил планы создать в своей стране международный хаб по поставкам российского газа в Европу. А значит, неплохо было бы доказать свою состоятельность как надежного партнера. Тем более что с налаживанием контактов - причем со всеми подряд - у турецкого лидера полный порядок. В ходе общения с журналистами Эрдоган демонстративно упомянул про свои как будто тесные отношения с американским коллегой.

Тем не менее, Россия оставляет за собой право выйти из сделки, если Украина будет и дальше нарушать данные ею обещания. Однако даже в этом случае наша страна не отказывается от поставок зерна беднейшим странам и готова отправить предназначенные для них объемы абсолютно бесплатно. Но именно беднейшим - подчеркивает российский лидер. Ведь, согласно первоначальным договоренностям, для этого и были организованы безопасные гуманитарные коридоры. На деле же Эфиопия получила менее 83 тысяч тонн зерна, Йемен - 67 с половиной тысяч, Афганистан - около 40, Сомали - 28. И это из 9,5 миллионов. Большая часть из которых оказалась в странах Евросоюза.

"В этом случае готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран. А это всего четыре процента: вся сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран, но только четыре процента поступило с территории Украины в адрес беднейших стран. Именно беднейших по классификации ООН. А все остальное, в основном - сорок с лишним процентов, 46 процентов - ушло в страны Европейского союза", - отметил Путин.

При этом Украина, которая благодаря "зерновой сделке" имеет возможность продолжать официальную торговлю, даже здесь умудряется "нагреть руки" на незаконных сделках. Сегодня стало известно о том, что в порту Одессы задержана большая партия "черного кокаина" (почти 4 килограмма), прибывшая из стран Латинской Америки. Разумеется, по тем самым гуманитарным морским коридорам. В отличие от украинской стороны, Россия же готова четко соблюдать все взятые на себя обязательства. В том числе в отношении турецких партнеров. (

"Мы не будем препятствовать и в будущем в любом случае поставкам зерновых с территории Украины в Турецкую Республику, имея в виду и нейтралитет Турции в конфликте в целом и имея в виду возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой Республики и усилия президента Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран", - подчеркнул российский лидер.

Возобновление поставок зерна из черноморских портов Владимир Путин обсудил сегодня и со своим индонезийским коллегой. В ходе телефонного разговора российский лидер рассказал Джоко Видодо о том, что Москва получила гарантии от Киева и продолжит обеспечивать безопасность морских путей. А вместе с тем напомнил: одним из условий сделки, которую заключили летом в Стамбуле, было снятие ограничения на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Однако эти обещания до сих пор так и не были выполнены.

Анна Пешехонова, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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