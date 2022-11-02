В Кунсткамере открылась экспозиция "Имперский зал: Многонародная Россия"

В одном зале ученые собрали все многообразие России

Новая экспозиция "Имперский зал: Многонародная Россия" открылась в Музее антропологии и этнографии в Петербурге - Кунсткамере. Сами музейщики называют её "Шествием народов" по аналогии с карнавалом народов, который был устроен в 1740 году. Тунгусский шаман, буряты и ненцы, татары и казахи, русские, украинцы, поморы - в одном зале ученые собрали все многообразие нашей страны.

В нескольких больших витринах - славянский хоровод, тюркское кумысопитие, финно-угорский музыкальный концерт и сибирское камлание. Настоящее возрождение исторических традиций: в 1740-м в Петербурге императрица Анна Иоанновна также под руководством тогдашних историков из Кунсткамеры устраивала похожий карнавал. Только участниками были реальные люди - представители 150 народностей, проживавших в Империи того времени.

"Мода на народы" в России зародилась еще при Петре I. Для изучения их культуры, традиций и был основан первый российский музей - Кунсткамера. Все экспонаты собирали участники многочисленных научных экспедиций в самые отдаленные уголки Российской Империи, которые проводились с Петровским времен и продолжаются до пор.

Некоторые старинные костюмы на выставке как раз дополнены деталями, привезёнными из последних поездок.

"В России экспедиция - это знаете прямо такая устойчивая традиция. Инструмент исследования собственных ресурсов. Натуральных, человеческих, всех подряд. Огромное пространство, для того чтобы его понять и охватить нужны длительной поездки. Для кого-то это развлечение, для России - работа. Чтобы понять Россию – нужно проехать ее", - отметил директор Кунсткамеры Андрей Головнев.

Часть экспонатов, представленная здесь, - подарки российским императорам, преподнесенные им во время поездок за рубеж. Ковер "царю-освободителю", подаренный императору Александру второму благодарными болгарами. Коллекция японских диковинок, привезенная в Россию из путешествия будущего императора Николая II на Восток. Самыми ценными дарами до сих пор считаются меч итомаки-тати, с клинком работы 14 века, выкованным в тысячу слоев из японской стали. И ростовая кукла икэ-нингё с париком из настоящих человеческих волос, глазами из редкого тогда стекла и шелковым, вышитым вручную кимоно.

Кстати, традиция императорских даров продолжается и в наше время. Этот струнный музыкальный инструмент - одно из последних приобретений в огромной коллекции Кунсткамеры, которая формируется уже три столетия. Сегодня он впервые представлен на этой выставке. Этот музыкальный инструмент в дар музею преподнесла принцесса Таиланда в 2011 году.

Из последних императорских коллекций в Кунсткамере - "фарфоровый учебник этнографии". Собрание неокрашенных фигурок российских народов, созданных Императорским фарфоровом заводом по заказу Николая II к 300-летию Дома Романовых. Каждую из этих фигурок можно изучать часами. Экспозиция, которая открылась сегодня в день провозглашения Российской империи и в преддверии Дня народного Единства, станет постоянной.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

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