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Минпромторг внес алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта

21:07
  • среда
  • 02 ноября 2022

Ввозить алкогольные напитки в Россию можно будет без разрешения правообладателя

Министерство промышленности и торговли России в среду, 2 ноября, объявило о включении алкогольных напитков в перечень товаров, которые можно ввозить в страну по схеме параллельного импорта.
Минпромторг предложил внести алкоголь в список для параллельного импорта

Параллельный импорт призван обеспечить потребности россиян в товарах в условиях санкционного давления и ухода некоторых зарубежных производителей с российского рынка.

Согласно обновленному перечню товаров для параллельного импорта, опубликованному на официальном портале правовой информации, ввозить по такой схеме в Россию разрешается некоторые иностранные бренды вин, шампанского и крепких алкогольных напитков таких как Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels's и другие. 

Кроме того, под параллельный импорт попали некоторые бренды автомобильных запасных частей, продукции химической промышленности, игрушки.

В частности, ввозить по этой схеме в Россию можно будет продукцию брендов Marvel, Disney Pixar и DC Comics.

Ранее в Минпромторге заявили, что программу параллельного импорта, действующую в России в 2022 году, продлят и на 2023 год. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, соответствующее решение уже подготовлено, поскольку российские власти заинтересованы в том, чтобы отечественные предприятия занимали нишу на рынке.

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