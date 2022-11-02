В ООН похвалили Россию за позицию по ядерному оружию

Москва подчеркивала недопустимость ядерных конфликтов

Заявления России о недопустимости ядерной войны отражают одну из главных целей генсека ООН Антониу Гутерриша. Об этом в среду, 2 ноября, рассказал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Комментируя российскую позицию по ядерным конфликтам, Дюжаррик отметил, что "никогда не видеть какого-либо ядерного конфликта является целью генерального секретаря", сообщает ТАСС.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана.

Российские доктринальные установки в указанной сфере предельно четко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования, подчеркнули в ведомстве.

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