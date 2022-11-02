ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ООН похвалили Россию за позицию по ядерному оружию

21:21
  • среда
  • 02 ноября 2022

Москва подчеркивала недопустимость ядерных конфликтов

Заявления России о недопустимости ядерной войны отражают одну из главных целей генсека ООН Антониу Гутерриша. Об этом в среду, 2 ноября, рассказал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Япония обвинила Россию в угрозах применения ядерного оружия
Байден не поверил в заявление Путина о ядерном оружии

Комментируя российскую позицию по ядерным конфликтам, Дюжаррик отметил, что "никогда не видеть какого-либо ядерного конфликта является целью генерального секретаря", сообщает ТАСС.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана.

Российские доктринальные установки в указанной сфере предельно четко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования, подчеркнули в ведомстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание ООН
Здание ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.