Польша отобрала базу отдыха посольства России

Москва намерена разобраться в ситуации

Польские власти изъяли у посольства России базу отдыха на территории лесничества Яблонна под Варшавой. Об этом в среду, 2 ноября, рассказал заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка.

Посольство России с 80-х годов прошлого века арендует под Варшавой участок земли площадью около шести гектаров, где размещены две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей.

По утверждению Сярки, лесничество еще в середине апреля 2022 года расторгло соглашение об аренде базы отдыха российским посольством.

Посольство России в Польше будет разбираться с ситуацией вокруг изъятия базы отдыха польскими властями, цитирует заявление главы дипмиссии ТАСС.

Ранее власти Польши потребовали от России компенсацию за ущерб, якобы нанесенный советскими военными в годы Второй мировой войны. Варшава подготовит расчет военных потерь в период Второй мировой, возмещения которых потребует от России по аналогии с репарациями, которые требует от Германии.

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