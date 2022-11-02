США признали невозможность решения проблем климата без России

То же самое касается Китая

Проблему климата невозможно решить без участия России и Китая. Об этом в среду, 2 ноября, рассказал специальный представитель президента США Джон Керри.

Американский дипломат подчеркнул, что добиться прогресса в этой области невозможно "без привлечения к столу (переговоров) крупных стран, крупных экономик".

Джон Керри также дал понять, в частности, что США открыты для переговоров на тему климата с Китаем, который пока отказывается от такого диалога, сообщает РИА Новости.

В июне стало известно, что переговоры между Россией и США по решению климатических проблем поставлены на паузу. Специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев при этом подчеркнул, что не следует сводить на нет международную деятельность в этой области.

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