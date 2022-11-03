Любитель телефонных разговоров Макрон теряет влияние в Европе

Лидеры опасаются вести с французским лидером какие-либо конфиденциальные переговоры

Солидные люди, телефонный разговор. Или - по секрету всему свету. Когда мировые СМИ сообщили, что Эммануэль Макрон позвонил свежеизбранному президенту Бразилии Луле да Силве, знакомый сценарий пошел в ход! Макрон снова собрал журналистов, чтобы запечатлели для истории его телефонный разговор.

Знаем мы эти истории. Помните недавний скандал, когда в прессу с отмашки самого Макрона был слит его разговор с Владимиром Путиным? Президент России тогда был удивлен. Вроде бы главы государств общаются, судьбы мира обсуждают.

"Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать", - отметил Путин.

Ну это мы так думаем по старинке. Вроде бы люди солидные, и информацией обмениваются, которая может быть секретной. Вроде бы не шоу, и не кино.

Дело в том, что попытки Макрона изображать лидера Евросоюза раз за разом разбиваются вдребезги. Олаф Шольц, не посоветовавшись, рванул в Пекин, договариваться о сотрудничестве. Попытки Макрона уговорить Папу Римского позвонить Путину насчет переговоров по Украине вызвали только насмешки.

В конце сентября Кремль отказал Макрону в телефонном разговоре с Путиным: хватит, наговорились. Обидно, понимаешь! Ну а как он хотел, если даже французская пресса пишет: Макрон перед Путиным выглядит как парень весом 60 килограмм, который пытается ставить условия парню весом в 150! Так президенту Франции недолго и в комика превратиться, на манер украинского. Но есть ещё одна версия: Эммануэль Макрон просто увлёкся пранком, глядя на подвиги наших Вована и Лексуса, которые звонят известным политикам и вызывают на откровенный разговор.

Первый опыт есть, будущее у Макрона в этом жанре блестящее. Остается согласовать с Вованом и Лексусом. Если ты президент, то уж храни втайне свои разговоры. А если ты пранкер - не обижайся, когда тебе не поверят, что ты Макрон. Если у тебя в действительности всё не так, как на самом деле.

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