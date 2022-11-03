Эксперт рассказал, можно ли восстановить "Северный поток"

Нужно стратегическое решение
Президент Турции подтвердил готовность его страны стать газовым хабом по поставке в Европу российского газа. Но как скоро идея его создания может быть реализована? На какие новые рынки энергоресурсов выходит Россия? И возможно ли восстановление взорванных нитей газопроводов "Северный поток"?
В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
"Технически восстановить "Северный поток" можно. Просто переложить участок трубы, который был поврежден. Но нужно стратегическое политическое решение", - отметил он.
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