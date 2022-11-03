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Эксперт рассказал, можно ли восстановить "Северный поток"

09:24
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Нужно стратегическое решение

Президент Турции подтвердил готовность его страны стать газовым хабом по поставке в Европу российского газа. Но как скоро идея его создания может быть реализована? На какие новые рынки энергоресурсов выходит Россия? И возможно ли восстановление взорванных нитей газопроводов "Северный поток"?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

"Технически восстановить "Северный поток" можно. Просто переложить участок трубы, который был поврежден. Но нужно стратегическое политическое решение", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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